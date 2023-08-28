البيئة تنظم ماراثون الرمال العالمى فى محمية وادى الريان بالفيوم قريبا

كتبت ـ منال العيسوي

تستعد وزارة البيئة لتنظيم ماراثون عالمى بمحمية وادى الريان فى محافظة الفيوم بالتعاون مع إحدى الشركات الفرنسية ضمن اهتمام الوزارة بالأنشطة السياحية التى تتناسب مع طبيعة المحميات، بالتوازى مع بحث مشروعات جديدة خضراء داخل المحمية أبرزها حديقة حيوان مفتوحة ملاذ آمن للحيوانات البرية على غرار جدية مأوى بالأردن.

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‏وأكد مصدر مسئول فى وزارة البيئة، أن ماراثون الرمال هو سباق عالمى تم تنظيمه لأول مرة منذ 40 عاما فى المغرب، ويتم تكراره بالعديد من الدول، ويعد النسخة المصرية تحت اسم سباق الرمال بمحمية وادى الريان، ويتم تنفيذه بشرط مراعاة كل المعايير والاشتراطات البيئية فى المحميات الطبيعية، على مسافة 120كم تقريبا فى عمق صحراء وادى الريان بالفيوم لمدة أربعة أيام فى الصحراء.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن ماراثون الرمال بمحمية وادى الريان، يهدف إلى الترويج بالإضافة إلى دعم السياحة البيئية فى مصر، ويستهدف أيضا تحقيق شهرة عالمية لمحمية وادى الريان والسياحة البيئية فى مصر، وسيتم إذاعته عبر القنوات التليفزيونية العالمية، ومنصات البث الرقمى، كما يتوقع أن يحضر ماراثون الرمال بوادى الريان حوالى 300 مشارك من جنسيات مختلفة فى النسخة الأولى من ماراثون الرمال بمحمية وادى الريان بمصر، وستتم إقامته تحت رعاية عدد من الوزارات، بالتعاون مع إحدى الشركات الفرنسية المتخصصة فى الدعاية والتسويق.

جدير بالذكر أن وزارة البيئة أعلنت موافقتها على دعم السباق، بشرط الالتزام بالمعايير والاشتراطات الخاصة بالمحميات الطبيعية، مع ضرورة تحديد المسئوليات والأدوار لكل الشركاء، واتخاذ جميع الإجراءات للحصول على كل الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.