8 معلومات عن ماراثون الرمال العالمى.. تستضيفه محمية وادى الريان قريبا

كتبت منال العيسوي

وزارة البيئة تستعد لتنظيم ماراثون عالمى بمحمية وادى الريان فى محافظة الفيوم بالتعاون مع إحدى الشركات الفرنسية ضمن اهتمام الوزارة بالأنشطة السياحية التى تتناسب مع طبيعة المحميات، بالتوازى مع بحث مشروعات جديدة خضراء داخل المحمية أبرزها حديقة حيوان مفتوحة ملاذ آمن للحيوانات البرية على غرار جدية مأوى بالأردن.

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‏خلال هذا التقرير نرصد أبرز 8 معلومات عن الماراثون الذى تبحث الوزارة الإجراءات الخاصة بتنظيمه قريبا.

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‏1- ماراثون الرمال هو سباق عالمى تم تنظيمه لأول مرة منذ 40 عاما فى المغرب ويتم تكراره بالعديد من الدول، ويعد هذا هو النسخة المصرية تحت اسم سباق الرمال بمحمية وادى الريان.

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‏2- ماراثون الرمال سباق يتم تنفيذه بشرط مراعاة كل المعايير والاشتراطات البيئية فى المحميات الطبيعية.

3- مارثون الرمال يتم تنظيم على مسافة 120 كم تقريبا فى عمق صحراء وادى الريان بالفيوم.

4- مدة مارثون الرمال بمحمية وادى الريان حوالى أربعة أيام فى الصحراء.

5- مارثون الرمال بمحمية وادى الريان، يهدف الى الترويج بالإضافة إلى دعم السياحة البيئية فى مصر .

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‏ 6- مارثون الرمال بمحمية وادى الريان، يستهدف أيضا تحقيق شهرة عالمية لمحمية وادى الريان والسياحة البيئية فى مصر، و سيتم إذاعته عبر القنوات التلفزيونية العالمية، ومنصات البث الرقمى.

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‏7-- يتوقع أن يحضر ماراثون الرمال بوادى الريان حوالى 300 مشارك من جنسيات مختلفة فى النسخة الأولى من مارثون الرمال بمحمية وادى الريان بمصر.

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‏8- مارثون الرمال بمحمية وادى الريان ستتم إقامته تحت رعاية عدد من الوزارات، بالتعاون مع أحد الشركات الفرنسية المتخصصة فى الدعاية والتسويق.

جدير بالذكر أن وزارة البيئة اعلنت موافقتها على دعم السباق، بشرط الالتزام بالمعايير والاشتراطات الخاصة بالمحميات الطبيعية ، مع ضرورة تحديد المسؤليات والأدوار لكل الشركاء ، و إتخاذ جميع الإجراءات للحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.