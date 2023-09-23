أوكرانيا: مقتل شخصيات "رفيعة المستوى" بالأسطول الروسى فى هجوم سيفاستوبول

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قال رئيس المخابرات الدفاعية الأوكرانية كيريلو بودانوف، اليوم السبت، إن 9 أشخاص قتلوا وأصيب 16 آخرون، بينهم جنرالات روس، نتيجة للهجوم الصاروخي الذي استهدف مقر قيادة أسطول البحر الأسود الروسي في مدينة سيفاستوبول المحتلة.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن بودانوف قوله، في تصريحات صحفية، "من بين الجرحى قائد تجمع القوات الروسية في منطقة زابوريجيا العقيد جنرال رومانشوك، ورئيس أركانهم الفريق تسيكوف، وهناك شخصيات قيادية أخرى".

وفي الوقت نفسه، لم يؤكد بودانوف التقارير حول الوفاة المزعومة لقائد أسطول البحر الأسود الأدميرال فيكتور سوكولوف حيث أكد أنه ليس لديه حاليا أي معلومات عن حالته.

وكانت قوات الدفاع الأوكرانية قد أعلنت أمس نجاحها في ضرب مقر قيادة أسطول البحر الأسود الروسي في سيفاستوبول المحتلة مؤقتًا.

تعد مدينة سيفاستوبول، أحد أكبر المدن في جزيرة شبه القرم المتنازع عليها بين أوكرانيا وروسيا والتي ضمتها موسكو إليها خلال عام 2014، كما أنه على مدار الشهر الماضي، كثفت أوكرانيا الهجمات على القواعد العسكرية الروسية وغيرها من المنشآت، بما في ذلك الدفاعات الجوية في شبه جزيرة القرم.

وفي سياق متصل، أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خيرسون، اليوم السبت، قيام القوات الروسية بقصف المنطقة 119 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال رئيس الإدارة أولكسندر بروكودين، في بيان، إن القوات الروسية قصفت خيرسون بـ598 قذيفة، وأوضح أن القوات الروسية استخدمت خلال استهدافها للمنطقة، المدفعية وطائرات مسيرة وقذائف هاون ودبابات ومقاتلة، مشيرا إلى أن الجيش الروسي استهدف مناطق سكنية في خيرسون، مما أدى إلى مقتل شخص واحد وإصابة 3 آخرين.