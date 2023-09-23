أهالى منشأة العمارى بالأقصر يحتفلون بالمولد النبوى بأكبر تجمع لمرماح الخيول

الأقصر- أحمد مرعى

إنطلق أهالى قرية منشأة العمارى شمال محافظة الأقصر، فى الاحتفال بليالي المولد النبوي الشريف بتنظيم أكبر تجمع يحضره طوال الـ14 ليلة عشرات الآلاف من أبناء الأقصر وباقى المحافظات، حيث يتم تنظيم حلقات التحطيب وسباقات مرماح الخيول بمشاركة نجوم الخيالة من عائلات قرى ونجوع الأقصر ومحافظات الصعيد.

ومن جانبه قال محمد العمارى إبن منشأة العمارى وأحد منظمى الاحتفالات، إنه يقوم أبناء البلدة بالتجهيز قبل دخول شهر ربيع الأول بشهر كامل، ومع دخول ليالي شهر مولد رسول الله، يتم بصورة يومية منذ وقت العصر وحتى غروب الشمس تنظيم أكبر سباقات للخيول والمرماح والتحطيب داخل ساحة منشأة العمارى الكبرى، بحضور أعداد كبيرة من الضيوف من الشباب والأطفال والسيدات والفتيات لحضور أيام احتفالات المولد النبوى الشريف، حيث أن تلك الساحة أكبر مضمار لسباقات الخيول وتنفيذ العروض من نجوم الخيالة الذين يحضرون بخيولهم من كل محافظات الصعيد والوجه البحرى.

ويضيف محمد العمارى لـ"اليوم السابع"، إنه بجانب مرماح الخيول في ساحة منشاة العمارى، يتجمع عدد كبير من الشباب والكبار في حلقات دائرية ويبدأ تقديم العزف بالناي والربابة والطبلة لتنظيم حلقات التحطيب، والتي يتبارى فيها ملوك ونجوم اللعبة لتقديم حركات مميزة وعروض بالعصاية لإدخال السعادة بين الجمهور، حيث تعتبر لعبة التحطيب واحدة من سمات الاحتفال بالموالد المختلفة فى قرى ونجوع الأقصر وكافة محافظات الصعيد، كما يتم عدد من الليالي للإحتفال بالمولد النبوي الشريف، عبر تنظيم حلقات الذكر والمديح لعدد من المنشدين الصوفيين من حول الصعيد.



أكبر-تجمع-للخيالة-فى-المولد-النبوى-بالأقصر



السباقات-بالخيول-فى-احتفالات-المولد-بالأقصر



أهالى-منشأة-العمارى-يحتفلون-بأيام-المولد-النبوى-بسباقات-الخيول



تجمعات-مرماح-الخيول-فى-منشأة-العمارى-بالأقصر