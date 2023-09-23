موطن من الأقصر: ندعم الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.. فيديو

الأقصر – أحمد مرعى

قال الشاب يوسف شعبان ابن محافظة الأقصر، إنه وكافة شباب الأقصر يدعمون الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال الفترة المقبلة، وذلك لاستكمال مسيرة التنمية من المشروعات العظيمة وعلى رأسها مشروع حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرى، والذي يساهم بشكل كبير في تحسين الحياة اليومية لأبناء القرى الذين طالما حرموا من أساسيات الحياة من مياه نظيفة وكهرباء وصرف صحى وغاز طبيعى وخدمات بينهم، وهو ما يتحقق حالياً فى عهد الرئيس السيسي.





وأضاف الشاب يوسف شعبان، لـ"اليوم السابع"، أن الأقصر نالت نصيب كبير من المشروعات القومية منها المشروعات السياحية بمحور شمال الأقصر وتطوير المعابد، بجانب المشروعات الصحية الكبيرة بتطوير كافة المستشفيات ودخول منظومة التأمين الصحى الشامل والرعاية الصحية بصورة مميزة توفر على الجميع العلاج فى وحدات صحية ومراكز طب أسرة ومستشفيات بتجهيزات عالمية، كما يتم دعم القطاع الزراعي بمشروع المليون ونصف فدان وإدخال محاصيل زراعية جديدة لخدمة الجميع والتوسع فى الرقعة الزراعية شرق وغرب الأقصر.

أما على جانب دعم الشباب فى حياتهم ومستقبلهم، فيقول الشاب الأقصرى يوسف شعبان، إنهم حصلوا على دعم بتدريبات متنوعة ومؤتمرات ومنتديات للشباب، بجانب الأكاديميات المتميزة التى تدرب الشباب على مهارات القيادة وتطوير مستوياتهم ليكونوا خير قادة للمستقبل القريب، مؤكداً على إنه من أجل كل ذلك يدعم شباب الأقصر ومصر بأكملها الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.