أخبار مصر.. الحكومة تنفى إلغاء فارق نقاط الخبز المدعم للبطاقات التموينية

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الأنباء المتداولة عن إلغاء فارق نقاط الخبز المدعم للبطاقات التموينية.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
الحكومة تنفى إلغاء فارق نقاط الخبز المدعم للبطاقات التموينية
التعليم: الفصل مدة لا تتجاوز أسبوعا للطالب حال ارتكابه عنفا لفظيا ضد زملائه
وزارة الإسكان تطرح محال تجارية وصيدليات ووحدات للبيع بـ3 مدن جديدةأعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، عن طرح 12 محلاً تجارياً وصيدلتين بمساحات تتراوح من (19م2 : 96م2)، و4 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح من (30م2 : 60م2)، بالأسواق التجارية بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني يوم الإثنين الموافق 16/10/2023.
نقابة الصناعات الغذائية تناشد الرئيس السيسى بالترشح لفترة جديدة
قالت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، إنه استكمالا لمسيرة التنمية والبناء التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي وما قطعته مصر في طريقها نحو الجمهورية الجديدة وتوفير حياة كريمة للمصريين مع الحفاظ علي المقدرات الوطنية ودعم تماسك المجتمع المصري بمختلف طوائفه مستندا إلي برنامج إصلاح شامل لتثبيت أركان الدولة وإعادة مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبري من خلال إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 والتي تضمنت عدة محاور أساسية علي رأسها التعليم، الصحة، الطاقة، العدالة الاجتماعية وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تعلن النقابة عن تدشينها لمبادرة "كمل المسيرة" والتي تأتي استكمالا لمبادرة "شارك" والتي أطلقتها النقابة العامة للصناعات الغذائية في وقت سابق، وتستهدف المبادرتين حشد صفوف العمال لدعم الرئيس في معركة البناء والتنمية التي بدأها قبل تسعة سنوات.
"الزيادة بأثر رجعى".. "التأمينات" تكشف موعد صرف علاوة غلاء المعيشة
قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن العلاوات الاستثنائية لمواجهة غلاء المعيشة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي سيتم صرفها بداية من 1 نوفمبر، بحيث يتم صرف زيادة قدرها 300 جنيه لكل أصحاب المعاشات بأثر رجعي من شهر أكتوبر.
وزير الصحة: الدولة المصرية خلصت الشعب من فيروس C بعد معاناة الآلاف منه سابقا
التعليم توجه بإشراف المعلمين على دخول وخروج التلاميذ من المدارس مع بدء الدراسة
أول أيام فصل الخريف.. الأرصاد: طقس حار نهارا ونشاط للرياح على فترات متقطعة
طقس اليوم حار نهارا منخفض الرطوبة ليلا والعظمى بالقاهرة 34 درجة
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد اليوم السبت، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
بيريرا يمنح حكام تقنية الفيديو 60 ثانية لمراجعة حالات "الفار" فى المباريات
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