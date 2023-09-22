هل يمكن لممارسة التمارين الرياضية أن تسبب نوبة قلبية؟ دراسة توضح

كتبت إيناس البنا

تشكل النوبات القلبية في صالة الألعاب الرياضية مصدر قلق متزايد، وفي دراسة حديثة نشرت في مجلة JAMA Cardiology ، كشف الخبراء أن وتيرة النوبات القلبية أثناء ممارسة الرياضة زادت بنسبة 30٪ في العام الماضي، واكتشفت الدراسة أيضًا أن الشباب والنساء هم أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية أثناء ممارسة التمارين الرياضية، مقارنة بالرجال الأكبر سنًا، والسؤال الآن هو ما الذي يجعل قلبك يتوقف أثناء ممارسة التمارين الرياضية؟ ماذا يحدث لجسمك عندما تكون على وشك الإصابة بسكتة قلبية أو نوبة قلبية.

ماذا يحدث للقلب عند ممارسة التمارين الرياضية؟



أثناء ممارسة التمارين الرياضية، يرتفع معدل ضربات القلب وضغط الدم، وذلك لأن عضلاتك تحتاج إلى المزيد من الأكسجين لتعمل بشكل صحيح. يضخ قلبك أيضًا المزيد من الدم إلى عضلاتك لمساعدتها على التخلص من الفضلات، لذلك، عندما تمارس الرياضة أكثر مما يستطيع جسمك فعله، يواجه القلب صعوبة في العمل بشكل صحيح، إذا لم يتم الاهتمام به، فهذا ما يمكن أن يؤدي إلى نوبة قلبية في صالة الألعاب الرياضية .

هل يمكن أن يؤدي التمرين في صالة الألعاب الرياضية إلى نوبة قلبية؟

ليس حقيقيًا! تُعد ممارسة التمارين الرياضية طريقة رائعة للحفاظ على الصحة واللياقة البدنية، ولكن من المهم الاستماع إلى جسدك وأخذ فترات راحة عند الحاجة. إذا كنت تعاني من أي من العلامات التالية، فمن الأفضل التوقف عن ممارسة التمارين الرياضية والراحة:

* ألم صدر

* ضيق في التنفس، أو الدوار.

* ألم حاد في المفاصل أو العضلات.

* التعب الشديد أو الدوخة، وهذا يعني أنه إذا كنت تشعر بالتعب الشديد أو الدوار لدرجة أنك لا تستطيع مواصلة التمرين بأمان، فمن الأفضل التوقف والراحة.

يمكن أن يكون الصداع أثناء التمرين علامة على الجفاف أو انخفاض نسبة السكر في الدم أو صداع المجهود.

ألم غير عادي في العضلات، إذا كانت عضلاتك تؤلمك أكثر من المعتاد بعد التمرين، فهذه علامة على أنها تحتاج إلى وقت للتعافي.

هذه كلها علامات على أن قلبك تحت الضغط وقد تكون معرضًا لخطر الإصابة بنوبة قلبية.

ومع ذلك، فمن المهم أن نلاحظ أن فوائد ممارسة الرياضة تفوق مخاطرها بكثير، فيمكن أن تساعد ممارسة التمارين الرياضية بانتظام على تحسين صحة القلب وخفض ضغط الدم وخفض مستويات الكوليسترول.

ومن المهم أيضًا ملاحظة أن خطر الإصابة بنوبة قلبية في صالة الألعاب الرياضية منخفض جدًا، حتى عند الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب، ولذلك، فإن المفتاح هو أن تكون متيقظًا وأن تعرف العلامات والأعراض التي يعطيها لك الجسم عندما يكون تحت ضغط هائل ويتطلب الراحة، يجب عليك الانتباه لهذه العلامات لتحافظ على سلامتك أثناء ممارسة التمارين الرياضية.