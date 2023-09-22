مقتل حارس ورشة سيارات إثر مشاجرة مع آخرين بالغربية

الغربية مصطفى عادل

لقى حارس ورش سيارات بعزبة عابد التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية حتفه، بعد تعدي طبيب بيطري ونجل شقيقه عليه بالضرب بسبب خلافات بينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بمقتل مسن بعزبة عابد التابعة لمركز قطور.

انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين وفاة حارس إحدي ورش السيارات بعد تعرضه للضرب المبرح.

وبالفحص تبين نشوب مشادة بينه وبين طبيب بيطري ونجل شقيقه بسبب خلافات بينهم قام على اثرها الطرف الأخير بالتعدي عليه بالضرب ووفاته متأثرا بإصابته، تم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.