زراعة الغربية تنظم يوم لحصاد اصناف الارز الجديدة

بحضور الدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية، والدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقليه، و الدكتور خالد جاد، والدكتور مجاهد عمار وكيلا معهد البحوث الحقلية.

وأكد وكيل وزارة الزراعة على أهمية الأرز كمحصول استراتيجى والدور الذي تقوم به مديرية الزراعة فى خدمة المزارعين.

‌وأشار الدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقليه الحديث إلى أهمية دور مركز البحوث الزراعية ومعهد البحوث الحقلية فى استنباط الأصناف الجديدة قصيرة العمر والمتحملة الري على فترات متباعدة وندرة المياة والملوحة والتغيرات المناخية.

وأشار إلى دور الإرشاد الزراعى فى النهوض بكافة أنواع المحاصيل الحقلية ونشر التوصيات الفنية للأصناف التي تم إستنباطها حديثاً من كافة المحاصيل.

وأشار إلى أن أصناف الارز سخا سوبر 302 و303، تتميز الإنتاجية العالية وتتحمل الظروف غير المواتية وقصير العمر، حيث أن فترة النمو 115يوما ويحتاج إلى الرى كل 8 ايام ومعدل استهلاكه من المياة أقل من 4 آلاف متر مكعب.

وأوضح أن إنتاجيته تزيد عن 5 اطنان للفدان بالمقارنة بالاصناف الاخرى وتتميز بإنتاج محصول عالي من قش الأرز، حيث يستخدم كعلف للحيوانات لما يتميز به من إرتفاع نسبة البروتين والمواد الكربوهيدراتية والألياف مما يؤدي إلى إرتفاع قيمته الغذائية.