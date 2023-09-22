اليوم السابع
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مصرع طفل وإصابة شاب فى حادث تصادم بمركز الفشن جنوب بنى سويف

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 09:17 م
مصرع طفل وإصابة شاب فى حادث تصادم بمركز الفشن جنوب بنى سويف دراجة نارية .. ارشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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لقى طفل مصرعه، وأصيب شاب فى حادث تصادم دراجتين بخارية على الطريق الفرعى "بنى خليفة - تلت" دائرة مركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف.
 
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف ، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين بخارية على أحد الطرق الفرعية دائرة مركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف.
 
ودفع مرفق إسعاف بنى سويف ، بسيارتين إسعاف ، وتم نقل  جثة ومصاب إلى مستشفى الفشن المركزي ، جنوب المحافظة.
 
واستقبل مستشفى الفشن المركزي ، محمد أشرف عبد الناصر 15 سنة ، جثة هامدة وتم إيداعه مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق ، كما استقبل قسم الطوارئ بالمستشفى ، ياسين محمد محمد 28 سنة مصاب اشتباه ما بعد الارتجاع ، ويتلقى العلاج اللازم له داخل المستشفى.
 
 
 

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