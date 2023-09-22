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بنى سويف تستضيف بطولة الصعيد الثانية للسباحة لمراكز الشباب.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 03:18 م
بنى سويف تستضيف بطولة الصعيد الثانية للسباحة لمراكز الشباب.. اعرف التفاصيل بطولة الصعيد الثانية للسباحة
بنى سويف هانى فتحى

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تستضيف مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بنى سويف، بطولة الصعيد الثانية للسباحة لمراكز الشباب، والتى تنطلق الإثنين القادم داخل حمام سباحة بنى سويف الأوليمبى.
 
وقالت رحاب صلاح مدير إدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة بنى سويف، أن المديرية تستضيف بطولة الصعيد الثانية للسباحة لمراكز الشباب والتى تنطلق الاثنين القادم داخل حمام سباحة بنى سويف الأوليمبى وتستمر لمدة 3 أيام.
 
واضافت رحاب صلاح أن البطولة يشارك فيها 210 سباحين وسباحة فى مختلف المراحل العمرية من 13 وحتى 21 عاماً.
 
وأشارت رحاب صلاح أن البطولة يشارك فيها سباحون من محافظات بنى سويف، المنيا، سوهاج، أسيوط، قنا، الأقصر وأسوان، وتقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والإدارة المركزية للهيئات ومراكز الشباب والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف وهشام الجبالى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، وقيادات الوزارة والمديرية.

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