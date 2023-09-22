مصرع طالب بطلق نارى بالرأس أثناء عبثه بسلاح نارى داخل منزله فى سوهاج

سوهاج ــ محمود مقبول

استقبل مستشفى سوهاج الجامعي طالبا يبلغ من العمر 18 عاما جثة هامدة، على إثر إصابته بطلق ناري بالرأس حال عبثه بسلاح ناري غير مرخص داخل منزله بناحية الشيخ مكرم دائرة مركز سوهاج.

ترجع الواقعة عقب تلقي اللواء مساعد الوزير مدير امن سوهاج بلاغا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بإصابة طالب بطلق ناري بالرأس أثناء عبثه بسلاح ناري داخل منزله وتوفي عقب ذلك.

عقب الانتقال والفحص، تبين من التحريات التي أشرف عليها مدير إدارة المباحث الجنائية ورئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج بورود بلاغ من مستشفى سوهاج الجامعي يفيد بوصول المدعو مصطفي م ح س 18 سنة طالب ومقيم بناحية الشيخ مكرم دائرة المركز مصاباً "بطلق ناري بالرأس" وتوفـي عقب وصوله، وبسؤال والده "محمود ح س ا" 49 سنة موظف ووالدته "صباح ع ا م" 41 سنة ربة منزل مقيمان بذات الناحية، قررا بأنه أثناء تواجد نجلهما المذكور بالمنزل وحال عبثه بسلاح ناري كان بحوزته خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ مما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته، ولم يتهما أحداً بالتسبب فـي ذلك، وتم ضبط السلاح المستخدم وتحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.