محافظ الدقهلية ووزير الأوقاف يفتتحان مسجد الأربعين بالسنبلاوين بعد تجديده

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الجمعة مسجد الأربعين بقرية ميت غراب بمركز السنبلاوين، بعد إحلاله وتجديده وصيانته على مساحة 540 مترا مربعا بتكلفة 1مليون و200 ألف جنيه، وقاموا بأداء صلاة الجمعة بالمسجد عقب افتتاحه.

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة ، واللواء وجدي الجرواني السكرتير المساعد ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ، والنائب أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، والنائب يسري المغازي رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب ، والنائب محمد السعيد ، والنائب اسامة عبد العاطى ، والنائب محمد عبد المعطي ، والنائب شريف الجبلي.

والنائب وليد فرعون ، والنائب مكرم رضوان ، والنائب أحمد الحديدي ، والنائب مجدي الأمير ، والنائب رضا غازي ، والنائب حسين خضير ، والنائب عبده ابو عيشه ، والنائب حسن المير ، والنائب ايهاب انيس ، والدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور محمد رشوان رئيس المنطقه الازهريه ، و أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالدقهلية ، والمحاسب احمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين والقيادات التنفيذية والشعبية .

هذا وقد القي خطبة الجمعة فضيلة الشيخ احمد شرف امام وخطيب مسجد النصر بالمنصوره، وكانت تحت عنوان " حال النبي مع صحابته" واكد علي ان النبي هو خير قدوة وخير مثل في معاملة أصحابه ، وكان يجبر خاطرهم فضلا انه كان خير معلما لأصحابه وللعالمين ، مشيرا لاهمية اتباع سنته ومنهجه في تعاملاتنا جميعا مع بعضنا البعض بما يخلق الالفة والموده بما يساهم في تماسك المجتمع وتقدمه ورقيه وازدهاره.

وأكد " وزير الأوقاف" علي ان مصر لها دور كبير في بناء الحضارة الإنسانية فهي مهد الحضارات وموطن الرسالات السماوية ، وأن مصر بعث وعاش علي أرضها العديد من الرسل والأنبياء والعديد من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ومن جانبه ثمن "محافظ الدقهلية " دور وزارة الاوقاف في انشاء المساجد وصيانتها والعناية بها ليس في الدقهلية وحدها وانما في كافة المحافظات المصرية مؤكدا علي التعاون والتنسيق المستمر مع جميع الوزارات والاجهزة المركزية للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المجالات وبمختلف القطاعات، مركز السنبلاوين .

.