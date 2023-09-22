ضبط عصابة تخصصت فى سرقة سيارات النقل بالقليوبية

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقليوبية تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة حمولة سيارات النقل بأسلوب "المغافلة" فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من (12 شخص "لـ 6 منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطهم الإجرامى فى سرقة الثمار المحملة على سيارات النقل وذلك بأسلوب "المغافلة" عن طريق إستقلالهم مركبات "تروسيكل" والسير خلف تلك السيارات مستغلين سير السيارات بسرعة منخفضة حال إقترابها من المنطقة الصناعية بدائرة قسم شرطة العبور وقطع الأجولة وسرقة بعض حمولتها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشادهم ضبط (مركبة "توك توك" – 5 مركبات "تروسيكل" - بدون لوحات معدنية) المستخدمين فـى الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.