ختام فعاليات برنامج التعليم المدني "تنمية - مواطنة - جمهورية جديدة" ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بنى سويف فعاليات برنامج التعليم المدني تحت شعار تنمية - مواطنة - جمهورية جديدة، والذي نفذته الإدارة المركزية للتعليم المدنى بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة _ إدارة التعليم المدني.

أقيمت فعاليات البرنامج الذى استمر أسبوعا داخل قرية طنسا التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة والذى استهدف الشباب والفتيات من سن 18 : 35 عاما، والتي يديرها خالد هيبة - مدرب التعليم المدني بوزارة الشباب ، وتضمن برنامج اليوم، عرض المبادرات الشبابية للمتدربين، لقاء مع ناصر رمضان -وكيل مديرية الشباب لقطاع الشباب ، وطرح الشباب عليه تساؤلاتهم حول بعض المشكلات الموجودة وكذا مقترحات الحل خاصة أن قطاع كبير من المشاركين في الدورة التدريبية أول تجربة لهم في المشاركة بأنشطة وزارة الشباب والرياضة .

أقيمت فاعليات البرنامج تحت إشراف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إيمان عبد الجابر وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، الدكتور محمد غنيم مدير عام الإدارة العامة للتعليم المدني، وتوجيهات هشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة ومتابعة أحمد يحيي مدير إدارة التعليم المدني وبحضور غادة شحاته ابراهيم مسئول التعليم المدني، علي حسن مسئول البرلمان.



جانب من الدورة



ختام البرنامج داخل قرية طنسا



فاعليات برنامج التعليم المدني



