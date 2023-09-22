اليوم السابع
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حبس فنى تكييف على ذمة التحقيق لاتهامه بانتحال صفة مسئول بحلوان

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 10:32 م
حبس فنى تكييف على ذمة التحقيق لاتهامه بانتحال صفة مسئول بحلوان كلابش، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة حلوان، حبس عامل "فنى تكييف" 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة انتحال صفة مسئول فى جهة حكومية، حيث سقط فى قبضة الشرطة كتلبسا بحيازة كارنيه مزور مدون به صفته المزيفة.
 
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط فنى تكييف - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة حلوان لانتحاله صفة مسئول بإحدى الجهات الحكومية وقدم كارنيه منسوب صدوره لذات الجهة وعُثر بحوزته على طبنجة صوت – مجسم جهاز لاسلكى صغير الحجم - قيد حديدى - كتافة  – 3 هواتف محمولة – وحدات تخزين - بطاقات بنكية - كارنيه منسوب صدوره لإحدى الهيئات الدولية - كارنيه تابع لإحدى النقابات "منتهى".
 
 
وعثر بداخل مسكنه على (أقراص مخدرة - طلقات نارية - مبلغ مالى) وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد انتحال الصفة وحيازته للأقراص المخدرة بقصد التعاطى.
 
 
 

 


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