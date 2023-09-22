ذكرت صحيفة "بوليتيكو"، في مقال لها، أن بولندا تتحمل "العبء الأكبر" من المساعدات المقدمة لأوكرانيا، حيث تبرعت وارسو بأكثر من 3% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لهذه الأغراض.

وأكد وزير الخارجية البولندي زبيجنيو راو، أن الأموال المقدمة من بولندا من حيث النسبة المئوية تعادل أربعة أضعاف ما حولته ألمانيا، ونحو عشرة أضعاف ما حولته الولايات المتحدة.

وبحسب المقال فإن الوزير البولندي دعا الغرب إلى "التوزيع العادل" للمسؤوليات فيما يتعلق بتقديم المساعدات لكييف.

بدوره صرح نائب وزير الخارجية البولندي أركاديوس مولارتشيك، في مقابلة إذاعية، بأن السلطات البولندية تتوقع مساعدة من الولايات المتحدة في حل نزاع الحبوب بين وارسو وكييف، ووفقا للمسؤول، فإن الولايات المتحدة "ستعمل على تهدئة المتهورين الأوكرانيين".

وفي وقت سابق، حذر السياسي الفرنسي فلوريان فيليبو من أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيقلب بولندا ضده قريبا.

وأظهرت بيانات أن الناتج المحلي الإجمالي لبولندا انخفض في الربع الثاني من عام 2023 إلى 168.7 مليار دولار، ونسبة 3% من هذا المبلغ تعادل نحو 5 مليارات دولار (480 مليار روبل).