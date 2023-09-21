اليوم السابع
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الخميس، 21 سبتمبر 2023 03:21 م
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25 سبتمبر انعقاد الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة

الخميس، 21 سبتمبر 2023 03:00 م
25 سبتمبر انعقاد الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة مجلس الدولة
أحمد عبد الهادى

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حدد المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، يوم 25 سبتمبر موعد انعقاد الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري ، بمقر مجلس الدولة بالدقي ، وتعتبر الحركة الداخلية المكملة للحركة القضائية العامة، الصادرة منذ أيام ،وذلك لتوزيع الاختصاصات الداخلية للقضاة وتسكينهم داخل الدوائر المختلفة علي مستوى كل المحافظات، وتغطي جميع الاختصاصات .
 
وتنعقد الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري، لتوزيع العمل بين القضاة في العام القضائي الجديد، وهي بمثابة الحركة الداخلية للحركة القضائية، العامة وهي تسكين كل عضو بمكانه في الدوائر المختلفة بمحكمة القضاء الإداري .
 
وكان اعتمد المجلس الخاص أعلي سلطة إدارية بمجلس الدولة ، وبرئاسة المستشار عادل فهيم عزب ، رئيس مجلس الدولة ، الحركة القضائية العامة ، للعام القضائي الجديد ، 2023 / 2024، بناء على رقم (600) لسنة 2023 ، وبعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة ، وتم إصدار الحركة وتوزيع أماكن القضاة بالدوائر المختلفة علي مستوي جميع المحاكم .
 
 
 

مجلس الدولة

القضاء الادارى

عمومية القضاء الادارى



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