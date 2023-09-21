اليوم السابع
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الخميس، 21 سبتمبر 2023 03:15 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وكيل "تعليم الغربية" يبحث مع مديرى التعليم الفنى الاستعداد للعام الدراسى الجديد

الخميس، 21 سبتمبر 2023 03:04 م
وكيل "تعليم الغربية" يبحث مع مديرى التعليم الفنى الاستعداد للعام الدراسى الجديد وكيل تعليم الغربية يناقش الاستعداد للعام الدراسى الجديد
الغربية عادل ضرة

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عقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعاً بمديرى التعليم الفنى بالمديرية والإدارات التعليمية العشر، بحضور المهندس أحمد شلبي، مدير عام التعليم الفنى بالمديرية.
 
وخلال الاجتماع، ناقش وكيل الوزارة الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي القادم، والذي سيبدأ مع نهاية شهر سبتمبر الجاري، كما وجه بسرعة استكمال أوامر الندب لسد العجز في جميع التخصصات، واستكمال أعمال الصيانة البسيطة بجميع المدارس الفنية، والتأكيد على سلامة المباني، ومتابعة احتياطات الأمن والسلامة داخل المدارس، وإعداد تقارير متابعة داخل المدارس التي تمت متابعتها من قبل الموجهين للمدارس الفنية.
 
وأكد وكيل الوزارة على تسليم الكتب للطلاب وفقاً لتعليمات الوزارة، والتشديد على عدم جمع أي أموال تحت أي مسمى، وتفعيل دور المشاركة المجتمعية مع مجلس الأمناء وفقاً للضوابط المنظمة لذلك.

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