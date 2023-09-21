اليوم السابع
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الخميس، 21 سبتمبر 2023 03:07 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزير الخارجية العمانى يؤكد موقف بلاده الثابت إزاء القضية الفلسطينية

الخميس، 21 سبتمبر 2023 01:39 م
وزير الخارجية العمانى يؤكد موقف بلاده الثابت إزاء القضية الفلسطينية وزير الخارجية العمانى بدر بن حمد البوسعيدى
نيويورك (أ ش أ)

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أكّد وزير الخارجية العمانى بدر بن حمد البوسعيدى، موقف سلطنة عُمان الثابت إزاء العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، وضرورة تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين.

وأشار وزير الخارجية العماني -فى الجلسة الحوارية بقمة الشرق الأوسط،  في نيويورك، وفقا لوكالة الأنباء العمانية- إلى ترحيب سلطنة عُمان بجميع المبادرات الرامية إلى تشجيع وتعزيز الاستقرار في المنطقة لما لذلك من فوائد تخدم جميع شعوب المنطقة.

وسلط الضوء على رؤية عُمان للحياد الصفري الكربوني، بالإضافة إلى محاور رؤية "عُمان 2040" وانفتاح سلطنة عُمان لفرص الاستثمار والشراكة المتعددة التي يمكن الدخول فيها ‏في مجالات السياحة والاقتصاد الأزرق وفي قطاع التعدين وغيرها من مجالات التنوع الاقتصادي.

 


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