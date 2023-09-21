مصرع شخصين فى حادث انقلاب دراجة نارية فى الغربية

الغربية محمد طارق

لقي شخصان مصرعهما اليوم بطريق الخضراوية بمدخل قرية كفر الجنيدي التابعة لمركز ومدينة زفتي في محافظة الغربية، وذلك بعد انقلاب الدراجة النارية التي كانوا يستقلوها بسبب السرعة الزائدة.



تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية كفر الجنيدي، بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية بطريق الخضراوية بمدخل القرية، أسفر عن مصرع شخصين، علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الي محل الواقعة، وتم الدفع بسيارتي إسعاف ونقلهم الي مستشفي زفتي العام، وتم تحرير محضرا بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.







