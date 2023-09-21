اليوم السابع
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محافظ القاهرة يتفقد مشروع شمال الحرفيين بديل العشوائيات بمنشأة ناصر

الخميس، 21 سبتمبر 2023 04:58 م
محافظ القاهرة يتفقد مشروع شمال الحرفيين بديل العشوائيات بمنشأة ناصر محافظ القاهرة يتفقد مشروع شمال الحرفيين
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مشروع شمال الحرفيين الذى تنفذه الدولة بحي منشأة ناصر، والذى يشمل عمارات سكنية وورش حرفية و أسواق للجملة ، ومباني خدمية للورش.
 
كما يتضمن المشروع كافة الخدمات كمسجد، وقاعة مناسبات ، وكنيسة ، ومدرسة مَهنية ، ونادى اجتماعى ، ومواقف للسيارات، ومنطقة للخدمات والمبانى الحكومية كمبنى لتنمية المجتمع، ووحدة صحية ، وحدة إسعاف ، ووحدة إطفاء، ونقطة شرطة، وسجل مدنى.
 
والمشروعات التى يتم تنفيذها بحى منشأة ناصر تأتى فى إطار جهود الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتحويلها إلى مناطق خدمية تؤدى خدمات متكاملة للمواطنين فى إطار حياة كريمة وذلك بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة.
 
محافظ القاهرة يتفقد مشروع شمال الحرفيين (1)
محافظ القاهرة يتفقد مشروع شمال الحرفيين

محافظ القاهرة يتفقد مشروع شمال الحرفيين (5)
 

 


شمال الحرفيين

تطوير العشوائيات

القاهرة

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