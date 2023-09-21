محافظ الغربية يوفر عقود عمل وبطاقات خدمات لذوى الهمم

الغربية مصطفى عادل

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة 40 أسرة من أبناء المحافظة، وذلك في استجابة سريعة لمطالبهم، عقب لقائهم خلال الجولات الميدانية اليومية للمناطق غير المخططة والمناطق العشوائية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتواصل المباشر والمستمر مع المواطنين، وتلبية مطالبهم والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة في وقت قياسى.

بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية و أحمد القللي وكيل وزارة العمل بالغربية، و شيخ العرب طنطاوي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية.

وفي بداية اللقاء أعرب محافظ الغربية، عن سعادته بلقائه بالحضور وحرصه الدائم للاستماع إلى مطالبهم في أثناء جولاته المستمرة، مشيرا إلى أن تقديم تلك المساعدات هو حق أصيل من حقوقهم والذي ترعاه الدولة لتخفيف العبء عن كاهلهم.

وشهد اللقاء الأسبوعي مشاهد متنوعة من الفرحة والبهجة التي ارتسمت على وجوه المواطنين وذلك بعد إيجاد حلول جذرية لمشاكلهم وتلبية إنسانية لمطالبهم من توفير فرص عمل في القطاع الخاص لذوي الهمم وتسليم بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة، وسداد المصروفات وتوفير المستلزمات المدرسية لطلاب المدارس المستحقين من سكان المناطق العشوائيه والغير مخططه بالإضافة إلى مساعدات مالية للأسر الأولى بالرعاية.

وفي لفتة إنسانية سلم المحافظ 5 عقود عمل في القطاع الخاص و3 بطاقات للخدمات المتكاملة لذوي الهمم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية برعاية وتأهيل ذوي الهمم وتلبية متطلباتهم وتوفير حياة كريمة لهم وتذليل أى عقبات تواجههم.

وأشار المحافظ إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكبر داعم لذوي الهمم، والدولة في عهده توليهم اهتماما كبيرا وغير مسبوق، وتحرص على رعايتهم وتأهيلهم ودمجهم في سوق العمل، وفي أجواء تملؤها الفرحة والبهجة تم توفير المستلزمات وسداد المصروفات المدرسية لـ20 طالبا من أبناء المحافظة وتسليم مساعدات مالية لـ 13 أسرة، كما قام محافظ الغربية بتوزيع هدايا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على الأطفال الحاضرين.

وأكد محافظ الغربية، أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالأسر الأولى بالرعاية ورفع العبء عن كاهلهم بكافة الطرق الممكنة وتخفيف الحمل عن كاهل أولياء الأمور في بداية العام الدراسى.

يأتي ذلك اللقاء ضمن سلسلة لقاءات المحافظ بالمواطنين والتي تنظمها المحافظة للمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر، وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم، دعما لمبدإ التكافل الاجتماعى، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتواصل المباشر لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأشار محافظ الغربية، إلى أن المحافظة تسعى دائما لتلبية مطالب أهالي المحافظة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مؤكدا حرصه واستمراره في التواصل الدائم والمباشر مع جميع مواطني المحافظة أثناء جولاته المستمرة للتعرف على مدى احتياجاتهم ومناقشة مطالبهم وتوفير الحلول المناسبة لها وفقا للوائح والقوانين المتبعة.

وأعرب المواطنون عن سعادتهم البالغة باستجابة المحافظ الفورية، وحرصه على الاستماع إلى شكواهم وتلبية مطالبهم، ومحاولة تخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهلهم.