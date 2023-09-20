وضع حجر الأساس لأول مستشفى لأمراض وجراحات قلب الأطفال بوسط الدلتا

الغربية عادل ضرة

وضع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور علاء الغمراوي، رئيس جمعية قلوب أصحاء مساء اليوم حجر الأساس، لإنشاء مستشفى أمراض وجراحات قلب الأطفال بالمحلة الكبرى الحلم الذي طال انتظاره لسنواتن لتكون اول مستشفى لجراحات قلب الأطفال حديثي الولادة بوسط الدلتا.

ورافق المحافظ أعضاء مجلس النواب والشيوخ والتنفيذيين، ورجال الأعمال والفنانين من ابناء مدينة المحلة الكبرى ومحافظة الغربية.

وسادة أجواء من البهجة والسرور على أبناء المحله الكبرى عند وضع حجر الأساس للمستشفى التي ستخدم كل الأطفال بوسط الدلتا .

واستمع محافظ الغربية لشرح تفصيلي عن المستشفى التي ستتكون من سبعة طوابق وثلاث غرف عمليات و3 وحدات قسطرة للقلب بجانب وحدة للأبحاث الطبية ولأول مرة ستشمل وحدة للطب الوقائي، وسوف تقدم المستشفى خدمات القلب العلاجية والوقائية لأبناء وسط الدلتا.

وأكد رحمي أن مشروعات القطاع الطبي ركيزة رئيسية نحو بناء الجمهورية الجديدة، وتسعى الدولة إلى تقديم الخدمات الصحية اللائقة بكل فئات المجتمع، مشيرا إلى أن القطاع الصحي في مصر يمر بلحظة فارقة في ظل ما توليه القيادة السياسية من أولوية لهذا القطاع بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ومن جانبه وجه الدكتور علاء الغمراوي استشارى امراض القلب والاوعية الدموية، ورئيس جمعية قلوب اصحاء الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمة وحرصه الدائم للحفاظ على صحة المواطن المصري، مشيدا بالدعم الذي قدمته المحافظة حتى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتخصيص قطعة أرض املاك دولة لصالح جمعية قلوب اصحاء بالمحلة لبناء مستشفى جراحات وامراض قلب اطفال بالمحلة.