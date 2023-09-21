محافظ الإسماعيلية يعتمد التجديد للوظائف الإشرافية والقيادية بتعليم المحافظة

الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

اعتمد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ، مذكرة لجنة القيادات بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية؛ لتسكين وتجديد وتكليف نحو227 قيادة تعليمية التي هي على رأس العمل بأماكنهم المقررة بالإدارات التعليمية، حيث تقدم نحو 243 لشغل تلك الوظائف تم اعتماد التجديد لـ 227 منهم.

كما وافق محافظ الإسماعيلية على تسكين 223 من المتقدمين على الوظائف الإشرافية بالإدارات التعليمية والتوجيهات المختلفة وممن اجتازوا المسابقة، التي يتم تنظيمها لهذا الشأن، حيث بلغ عدد المتقدمين نحو 322 متقدم اجتاز منهم 223 فقط.

وفى وقت سابق، اعتمد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، الجدول التدريجي لانتظام طلاب المراحل التعليمية المختلفة بنطاق المحافظة، وذلك بناءً على الكتاب الدورى رقم 36 لوزارة التربية والتعليم بشأن حرص الوزارة على سلامة أبنائنا الطلاب والطالبات والعمل على تهيئة المناخ الآمن، وقد أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أنه استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد، تم وضع جدول مواعيد لتقسيم دخول طلاب المدارس على عدة أيام لضمان عدم حدوث تكدس بالمدارس في أول يوم دراسة.