محافظ الإسماعيلية يعتمد جدول الدخول التدريجى للمراحل التعليمية للعام الدراسى

الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

اعتمد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، الجدول التدريجي لانتظام طلاب المراحل التعليمية المختلفة بنطاق المحافظة، وذلك بناءً على الكتاب الدورى رقم 36 لوزارة التربية والتعليم بشأن حرص الوزارة على سلامة أبنائنا الطلاب والطالبات والعمل على تهيئة المناخ الآمن.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أنه استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد، تم وضع جدول مواعيد لتقسيم دخول طلاب المدارس على عدة أيام لضمان عدم حدوث تكدس بالمدارس في أول يوم دراسة.

ومن المقرر أن تنتنظم الصفوف الأولى من كل مرحلة تعليمية الأحد الموافق 1 أكتوبر المقبل وتتوالي الصفوف تِباعًا في الانتظام بالمدارس حسب الجدول المرفق.

وكان محافظ الإسماعيلية قد وجه خلال الاجتماع الموسع الذي عقد لمتابعة استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد، 2023/2024بضرورة توفير كافة الإمكانات والسُبل لتسهيل العملية التعليمية بكافة المدارس بالإدارات التعليمية الثمانية، مؤكدًا على تعاون الجهات المختلفة؛ لتيسير فترات دخول وخروج الطلبة، وتذليل الاختناقات المرورية الناتجة عنها، موجهًا المراكز والمدن والأحياء برفع مستوى النظافة داخل وخارج المدارس ومحيط المدارس وإزالة كافة الإشغالات ومنع تواجد الباعة الجائلين وصيانة أعمدة الإنارة بمحيطها، ورفع المخلفات أولًا بأول وتقليم الأشجار بالمدارس وحولها.