محافظ أسوان: اختيار 16 مشروعاً ضمن مبادرة "الخضراء الذكية"

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ، قيمت المشروعات التى تقدمت بإجمالى 55 مشروعاً مكتملاً ومطابقاً للمعايير المنظمة للمسابقة فى الـ 6 فئات، وتم اختيار 16 مشروعاً سيتم الإعلان عنهم فى المؤتمر الإقليمى الذى سينعقد بالأقصر، ليتم تصعيد المشروعات الفائزة والمشاركة فى مؤتمر المناخ "كوب 28" والذى سيعقد بدولة الإمارات الشقيقة.

جاء ذلك خلال ترأس محافظ أسوان، الاجتماع الختامى لأعمال التقييم والمقابلات التى تقوم بها اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة فى الفترة من 10 إلى 21 سبتمبر الجارى.

وتضم اللجنة الدكتور لؤى سعد الدين نائب رئيس جامعة أسوان، بالإضافة إلى الدكتور محمد عبد الفتاح، والدكتورة نورهان عمر ممثلى وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، والمهندسة ناهد فؤاد ممثلة وزارة الإتصالات، فضلاً عن الدكتور ممدوح السيد ممثل وزارة البيئة، وأيضاً ممثلى المجلس القومى للمرأة والقيادات التنفيذية، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة من الجهات المختصة.

وأعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بالاهتمام بكافة الأفكار التى شاركت بالمسابقة، وتحويلها إلى أفكار قابلة للتنفيذ، ونقاط مضيئة تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أنه بناءً على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فإن اختيار المشاريع الفائزة يكون مقروناً بمعايير متعددة أولها أن تكون مشاريع خضراء أو ذكية تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة والمعايير البيئية والمجتمعية وقواعد الحوكمة، كما تم وضع معايير لاختيار كل من المشاريع الخضراء والذكية بما يحقق أهداف المبادرة.

والجدير بالذكر بأن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تضم 6 فئات وهى المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة، خاصة المرتبطة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة "، وأيضاً المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة، وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح .