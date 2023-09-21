محافظ المنيا يعتمد الأعمال الفائزة فى مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

المنيا-حسن عبد الغفار

اعتمد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، المشروعات الفائزة فى المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، عقب مشاركته اليوم فى الجلسة الختامية للجنة التنفيذية لتقييم مشروعات المبادرة التي استمرت خلال الفترة من 11 وحتى 21 سبتمبر الجاري، وفقاً للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ورؤية مصر2030.

أكد المحافظ أن المبادرة التي أطلقتها الدولة المصرية برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تعد مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وتعتبر نموذجاً يُحتذى به في العالم لكونها نابعة من المواطن المصري، واصفا مشروعات المرحلة الثانية بالواعدة، حيث تم اختيار المشروعات المستوفاة كافة الشروط والضوابط، تمهيداً للمنافسة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.

وأشاد محافظ المنيا بجهود الدولة المصرية لدعم تلك المبادرة، موجها بتسهيل وتيسير الإجراءات أمام المتقدمين فى المشاركة ، مؤكدًا أن تقييم المشروعات شمل عقد جلسات ولقاءات مع أصحاب المشروعات ، وفقاً لمعايير أهمها : ( المكون الأخضر ـ المكون التكنولوجي الذكي ) حيث تتضمن حلولاً للتحديات القائمة، موضحاً أن الهدف من هذه المبادرة هو مشاركة كل فئات المجتمع في المشروعات البيئية التي تخدم عملية التنمية المستدامة.