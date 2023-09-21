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كوكب عطارد يصل استطالته العظمى غدا ويزين السماء فى مشهد يرى بالعين المجردة

الخميس، 21 سبتمبر 2023 11:25 ص
كوكب عطارد يصل استطالته العظمى غدا ويزين السماء فى مشهد يرى بالعين المجردة كوكب عطارد - أرشيفية
كتب محمود راغب

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يصل كوكب عطارد استطالته العظمى الغربية الصباحية - أقصى مسافة زاوية من الشمس -  يوم غدا الجمعة  22 سبتمبر 2022 وهي فرصة لرصد الكوكب فوق الأفق الشرقي قبل شروق الشمس بحوالي 60 دقيقة تقريباً.
 
وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها ، أنه لرصد عطارد يجب أن يكون الأفق مكشوف بالكامل ويتم النظر باتجاه موقع شروق الشمس حيث سيظهر عطارد كنقطة ضوئية متوسطة اللمعان إلى أعلى موقع شروق الشمس واسفل كوكب الزهرة الساطع وربما قد تحتاج لاستخدام المنظار في حال كانت السماء ليست صافية تماما بالقرب من الأفق .
 
وتابع التقرير: لأن عطارد أقرب كوكب إلى الشمس ومدارة يقع بين الأرض والشمس فإن هذا الكوكب يقع بالقرب من الشمس كما يرصد في سماء الأرض ولكن صباح الأحد سيكون الكوكب بزاوية 17 درجة غرب الشمس. 
 
نظرًا لحركة عطارد حول الشمس في مدار شديد الاستطالة ( بيضاوي الشكل ) فإن استطالته العظمى متغيرة من حوالي 18 إلى 28 درجة. 
 
بشكل عام أفضل وقت لرصد عطارد في استطالته العظمى يعتمد بشكل أساسي على الموسم الذي يحدث فيه، فأقصى استطالة عظمى هي التي تكون متزامنة مع حدوث الاعتدال الربيعي و الأقل تلك التي تحدث بالقرب من الاعتدال الخريفي .
 
 
 

عطارد

كوكب عطارد

عطارد فى استطالته العظمى

الفلك

الكواكب



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