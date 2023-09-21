قصر ثقافة الأقصر ينفذ فعاليات ثقافية وفنية للطفل

الأقصر – أحمد مرعى

نظم فرع ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنساني والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة، حيث عقد قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "السلوكيات المكررة لاضطراب طيف التوحد"، وأوضحت شيماء شوقي سلوك رفرفة اليدين عند طفل التوحد، لماذا يقوم طفل التوحد بتلك الحركة؟ وفي أي سن تبدأ الرفرفة؟ ومتى تستدعي الرفرفة للذهاب للطبيب.

وبجانب ذلك أعد عرض مسرح عرائس بعنوان "إنتهاء الأجازة وبدء العام الدراسي الجديد " أداء أسماء عبد الباقي وإيمان صلاح، حيث نفذت ورشة "صلصال" ، كما نفذ قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة فنية بعنوان "ابتكارات بورق الفوم" نفذتها رحمة أحمد، ونفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى الثقافية ورشة فنون تشكيلية نفذتها عفاف إبراهيم.

فيما أعد قصر ثقافة بهاء طاهر أمسية شعرية للشاعر يحيى بحر بعنوان "صلى يارب وسلم"، وكذلك أعدت مكتبة الرياينة الثقافية أمسية شعرية للشاعر على حسان بعنوان "نجم"، وأقام نادي أدب الطود اكتشاف مواهب لبراعم النادي ألقى الطفل يوسف محمد قصيدة بعنوان "يا جميل الصفات"، وألقى الموهبة محمد عبدالله قصيدة بعنوان" قالت السماء "، والموهبة إسراء محمود قصيدة بعنوان " أمي" وذلك برئاسة الشاعر عبد الصبور سلطان، حيث تأتي الفعاليات ضمن الأنشطة التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وبإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر.





