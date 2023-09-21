عودة المدارس.. لانش بوكس صحى ومتكامل العناصر الغذائية لطفلك

كتبت مروة محمود الياس

مع قدوم موسم المدارس، تحتار الأمهات فيما تقدمه لأطفالهن من أطعمة وأكلات تناسبه خلال اليوم الدراسى، وفى الوقت نفسه تكون مليئة بالعناصر والفيتامينات التى يحتاجها جسمه.وأوضحت الدكتورة داليا بهجت أخصائى التغذية بعين شمس، أن الطعام الذى يتناوله الطفل يجب أن يكون متوازنا وصحيا ومستوفى العناصر والفيتامينات التى يحتاجها جسمه، خاصة فى يوم دراسى طويل يبذل خلاله الكثير من المجهود والطاقة.



ومن أبرز الأكلات وفقا لأخصائية التغذية، التى يجب أن تتواجد باللانش بوكس الخاص بمدرسة الطفل:

المكسرات كالفول السودانى واللوز والكاجو والفسدق، حفنة واحدة منها تمد جسم الطفل بالعناصر والقدرة على التركيز.

ـ الفاكهة بأنواعها وأشكالها، مفيدة لجسم الطفل تمده بالسكريات الصحية الأساسية التى يحتاجها خلال يومه الدراسى الطويل، ويمكن للأم اختيار نوعين من الفاكهة للانش بوكس الطفل ، كالعنب والتفاح على سبيل المثال.

ـ الساندويتش الصحى، الخبز الأسمر أو الخبز التورتيلا.

ـ الخضراوات، يجب أن يحتوى لانش بوكس الطفل مثلا على شرائح من الجزر، أو الطماطم المقطعة أو الخيار الطازج.

ـ يمكن الاهتمام بالزبادى الصحى والمفيد للطفل.

ـ أعطى طفلك زجاجة عصير طازج من خلاصة الفاكهة أو اللبن.