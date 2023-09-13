12 فائدة للمكسرات تجعلها "سناك" صحيا ومثاليا

كتبت مروة محمود الياس

المكسرات أحد أهم الخيارات الصحية التى لها الكثير من الفوائد الصحية، ففي الأنظمة الصحية، يعتبرها البعض وجبة قائمة بذاتها ، لما تحتويه من عناصر ومكونات غذائية صحية.

نشر موقع eatingwell تقريرا مطولا حول فوائد المكسرات، وقسم التقرير المكسرات لأنواع حسب عناصرها وفوائدها، فهناك المكسرات التي تحوى نسبة عالية من البروتين كاللوز والسودانى، فضلا عن المكسرات التي تحتوى على نسبة عالية من الدهون، كالجوز أو المكسرات التي تحتوى على نسبة عالية من الدهون الصحية، مثل البندق والصنوبر.

والمكسرات بشكل عام تحتوى على نسب عالية جدا من الدهون غير المشبعة ، فضلا عن الألياف، والمعادن، ومضادات الأكسدة، والفيتامينات.

فوائد المكسرات



ومن أبرز فوائد المكسرات حسبما أوردها التقرير :

-تعزز من صحة القلب وتحافظ عليه وتقلل فرص الإصابة بأمراض القلب في المستقبل.

-تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الجسم، وتحسين نسب الكوليسترول المفيد، مما يعزز من سلامة القلب والشرايين.

-يحمى تناول المكسرات المنتظم من تصلب الأوعية الدموية أو ما يعرف بتصلب الشرايين.

-تحتوى المكسرات على مضادات أكسدة عالية، ما يجعلها تحافظ على شباب الجسم والبشرة.

-تعتبر وجبة مشبعة أو وجبة "سناك" لأنها تشعر بالشبع لفترة من الوقت.

-تقلل المكسرات من فرص الإصابة بالسرطانات المختلفة لاحتوائها على مضادات الأكسدة العالية.

-انخفاض فرص الإصابة بالالتهابات المختلفة في الجسم.

-يعزز تناول المكسرات من إنقاص الوزن وتقليل فرص الإصابة بالسمنة.

-البروتين والألياف التي تقلل من الشعور بالجوع في المكسرات، هي التي تجعل فائدته مضاعفة.

-تعزز المكسرات من النشاط والقيام بالمجهود.

-ارتفاع استهلاك المكسرات يساعد على انخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون.

-تناول المكسرات يقلل من فرص الإصابة بمرض السكرى.