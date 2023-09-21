صندوق رعاية المبتكرين ينضم كشريك لمسابقة NASA Space Apps Cairo

كتب محمود طه حسين

أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ انضمامه كشريك استراتيجي لمسابقة NASA Space Apps Cairo في نسختها التاسعة، والتي تنظمها المنظمة العلمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات، بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والسفارة الأمريكية بالقاهرة، تنفيذًا لتوجيهات د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأهمية إقامة شراكات إستراتيجية مع الجهات والمسابقات العالمية لدعم ورعاية واكتشاف الطلاب المبتكرين ورواد الأعمال والنوابغ.

ومن جانبه، أشار الدكتور ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ إلى أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة سوف تستضيف فعاليات هذه المسابقة يومي ٥ و٦ أكتوبر القادم، مؤكدًا أن المسابقة تُعد حدثًا تكنولوجيًّا عالميًّا "هاكثون"، يضم الطلاب المبتكرين والمفكرين؛ للتنافس من أجل إيجاد حلول لتحديات حقيقية تتعلق بالبيئة، والأرض، والفضاء، تُطرح من قبل وكالة ناسا.

كما أشار المدير التنفيذي للصندوق إلى أنه تم إقامة معسكر تدريبي 𝐁𝐨𝐨𝐭𝐜𝐚𝐦𝐩 اشتمل على 17 ورشة عمل، و3 محاضرات، بحضور 1240 طالبًا؛ بهدف تأهيلهم للمشاركة في المسابقة؛ من خلال إكسابهم المهارات، والمعلومات، والمعارف المطلوبة للمجالات المتعلقة بالمسابقة، والتي منها (الحوسبة، التنمية المستدامة، الفيزياء، تكنولوجيا النانو، الذكاء الاصطناعي، علم البيانات، التكنولوجيا الحيوية).

ومن جانبه، أكد د.ماجد غنيمة مدير الشراكات والتسويق بالصندوق أن القاهرة تستضيف هذا الحدث منذ عام 2015، مشيرًا إلى تميز فريق القاهرة عن غيره؛ مما أهله لتسلم كأس التميز في مسابقة تطبيقات الفضاء لوكالة ناسا لعام 2016 ؛ وذلك لوجود أكبر عدد من الحلول للتحديات المطروحة، لافتًا إلى حصول الفرق الفائزة لعام 2018 على منحة سفر لزيارة مركز الفضاء والصواريخ الأمريكي بمدينة هانتسفيل بولاية ألاباما في أغسطس 2019.

وأشار د.ماجد غنيمة إلى أن المسابقة على مدار السنوات الثماني الماضية، شهدت مشاركة 795 فريقًا، وتسجيل أكثر من 9300 شخص مشارك، ووصل عدد الفرق الفائزة محليًّا 81 فريقًا، تأهل منهم 21 فريقًا للمشاركة في المرحلة العالمية، موضحًا أن NASA تقود هذا الحدث منذ عام 2012 بالتعاون مع عدد من المنظمات الحكومية والجهات المحلية من مختلف أنحاء العالم؛ لإتاحة الفرصة للمشاركين من حول العالم لتقديم حلول مبتكرة.