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صعود مؤشر البورصة الرئيسى بختام الأسبوع.. ورأس المال السوقى يربح 14مليار جنيه

الخميس، 21 سبتمبر 2023 03:07 م
صعود مؤشر البورصة الرئيسى بختام الأسبوع.. ورأس المال السوقى يربح 14مليار جنيه البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات تقترب من 2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.356 تريليون جنيه.
 
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 20080 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 24219 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 8408 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 3828 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 5675 نقطة.

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