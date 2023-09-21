البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف التعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 700 مليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 19960 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 24079 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 8364 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 3817 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.54% ليصل

إلى مستوى 5654 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 5468 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمي لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وسماد مصر (ايجيفرت).

وتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير 500 ألف سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر() 5900 سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات المالية والصناعية المصرية، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وبالم هيلز للتعمير، وبنك قناة السويس، وبالم هيلز للتعمير، والمطورون العرب القابضة، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي عدد 426.9 ألف سهم، 2235 سهم، 4 آلاف سهم، 975 ألف سهم، 25 ألف سهم، 515 ألف سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات النساجون الشرقيون للسجاد، والعبوات الطبية، ومصر للفنادق عدد 1300 سهم، 374 ألف سهم، 12.8 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي برايم القابضة للاستثمارات المالية، ومستشفى النزهة الدولي 1.7 مليون سهم، 700 سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 19 ألف سهم.

في سياق منفصل أعلنت شركة بي إنفسمنتس القابضة، عن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، على مد تقديم عرض شراء إجباري على شركة أوراسكوم المالية القابضة، للاستحواذ حتى نسبة 90%، وذلك عن طريق مبادلة على أسهم رأس مال شركة أوراسكوم، لمدة 60 يوم عمل إضافية، تبدأ في 20 سبتمبر الجاري.

في سياق آخر أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نتائج الأعمال، وحققت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، إيرادات بلغت 246.9 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو لعام 2022 حتى 30 يونيو لعام 2023 مقابل 188 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 131%، وتحولت الشركة للربحية محققة 42 مليون جنيه مقارنة مع خسائر 10.3 مليون جنيه بنسبة نمو 506%.

وحققت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، فائض بلغ 7.306 مليون جنيه خلال شهر أغسطس لعام 2023 مقابل 4.558 مليون جنيه خلال الشهر المماثل من العام الماضي، ومقابل فائض مستهدف 4.256 مليون جنيه.

وحققت شركة مصر للزيوت والصابون، إيرادات شاملة إيرادات النشاط والفوائد والإيجارات الدائنة والإيرادات الأخرى والتعويضات مبلغ 435.9 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو حتى 31 أغسطس لعام 2023، وبلغ الفائض قبل الضرائب 75.25 ألف جنيه.

في سياق منفصل أعلنت شركة بلتون المالية القابضة، عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية على شراء الشركة نسبة 100% من شركة كاش للتمويل متناهي الصغر، وتم إجراء نقل ملكية الأسهم أمس الأربعاء.