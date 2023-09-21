"زراعة الشرقية" تنظم ندوة عن دور الحملات القومية للتحصين ضد الأمراض الوبائية

الشرقية- إيمان مهنى

نظمت مديرية الزراعة بالشرقية، بالتعاون مع الطب البيطرى ، ندوة تثقيفية، عن دور الحملات القومية للتحصين ضد الأمراض الوبائية والتعريف بالأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان.

وأوضح المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أن إدارة التدريب بالمديرية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري،نفذت ندوة تثقيفية عن دور الحملات القومية،للتحصين ضد الأمراض الوبائية والأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان وأهمية الترقيم والتسجيل للحيوانات في حضور المهندس ناجى رمضان مدير ادارة الانتاج الحيواني وماري عزمي مديرة إدارة التدريب بمديرية الزراعة وعدد من العاملين بمديرية الزراعة وذلك بقاعة اجتماعات المديرية.

وأشار وكيل وزارة الزراعة، إلى قيام كل من الدكتورة أمال أحمد إبراهيم والدكتورة ايناس نبيل الدسوقي بإدارة الارشاد بمديرية الطب البيطري، بتقديم الندوة، والتي تم خلالها التعريف بأهم الأمراض التي تصيب الحيوان ومنها مرض الحمى القلاعية FMD وهو مرض فيروسي معدي سريع الانتشار يصيب الأبقار والجاموس والاغنام والماعز ويؤدى لخسارة اقتصادية كبيرة كما تم الحديث عن أهمية الترقيم والتسجيل للحيوانات للحصول علي جرعات التحصين الخاصة بكل حيوان من خلال الحملات الدورية المنفذه بمعرفة مديرية الطب البيطرى بالوحدات البيطرية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، لافتاً إلى أنه في نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة والرد على استفسارات الحضور.