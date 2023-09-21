رفع 450 طن تراكمات ومخلفات من الشوارع والمناطق السكنية بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

استكمل مسئولو الأجهزة المختلفة بمحافظة أسوان ، "المحليات والصحة والبيئة والمخلفات الصلبة والطب البيطرى، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى"، الحملات المكبرة، لرفع تراكمات الأتربة والمخلفات من الشوارع والمناطق السكنية بأسوان.

وأكد اللواء ياسر عبد الشافى، السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، فى بيان صحفى، أن اليوم شهد رفع أكثر من 450 طن من التراكمات والمخلفات، وتفريغ الصناديق من القمامة بأحياء شرق وغرب وجنوب والصداقة الجديدة ، والتي شملت شوارع وطرق المحمودية والمسلة ، والكورنيش القديم من المسجد الجامع مروراً بطريق الفنادق ومتحف النوبة ووصولاً لمدينة ناصر ، وطريق السادات بالكامل ، وأيضاً السيل وخور عواضه.

وأشار إلى أن الحملات شارك فيها 120 عاملاً ومشرفاً وفنياً ومهندساً مدعمين بالمعدات الثقيلة والخفيفة والسيارات الخاصة بواقع 50 سيارة ومعدة ، فضلاً عن رش الشوارع بالمياه ، وكنس وجرد للأتربة ، وشفط وتسليك وتطهير شبكات الصرف الصحى ، علاوة على تقليم الأشجار ، ورش المبيدات لمكافحة الحشرات والقوارض والزواحف المختلفة.

وتابع السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، أن الحملة تواصل جهودها على مدار الأيام القادمة لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى وخلق متنفس حيوى للمواطنين على الوجه الأكمل، بناءً على تعليمات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، لتلافى كافة الملاحظات التى قام برصدها أثناء جولاته الميدانية المفاجئة بالعديد من الشوارع الداخلية والمناطق السكنية.