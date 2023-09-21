تقديم خدمات بيطرية لـ3661 رأس ماشية ودواجن بقافلتين بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت القافلة البيطرية بقرية منشأة عباس التابعة لمركز سيدي سالم، بالتعاون بين جامعة كفر الشيخ ، ومديرية الطب البيطرى من إجراء الكشف البيطرى، وتقديم العلاجات اللازمة ل35 حالة باطنة، و7 حالات جراحة، و21 حالة تناسليات، و1800 دواجن بالمجان بإشراف الدكتور محمد بشار، وكيل الوزارة، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور الدكتور محمود موسى، وكيل الكلية، والدكتور عبد الستار شعوط، مدير إدارة الرعاية.

كما تمكنت قافلة طبية بيطرية مجانية بقرية الخمسين التابعة لإدارة الحامول البيطرية، من علاج 376 حالة أمراض باطنة، و20 حالة تناسليات، و2 حالة جراحة، و 1200 حالة دواجن، ـ ورش 300 حيوان.