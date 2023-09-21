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بوريس جونسون يهاجم سوناك بسبب "الأهداف الصفرية".. "اندبندنت" تكشف التفاصيل

الخميس، 21 سبتمبر 2023 11:19 ص
بوريس جونسون يهاجم سوناك بسبب "الأهداف الصفرية".. "اندبندنت" تكشف التفاصيل بوريس جونسون
كتبت: نهال أبو السعود

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انتقد بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، خطط رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك لتخفيف تعهدات الحكومة بصافي الانبعاثات الصفرية بما في ذلك بعض التعهدات التي قدمها جونسون بنفسه خلال فترة ولايته.

وفقا لصحيفة الاندبندنت، قال جونسون: "بريطانيا لا يمكنها تحمل التعثر الان او فقدان طموحنا لهذا البلد بأي شكل من الاشكال"، محذرا من التراجع عن السياسات الخضراء.

 

واضاف: "يجب أن يكون لدى الشركات يقين بشأن التزاماتنا الصافية الصفرية .. إن هذا البلد رائد في معالجة تغير المناخ وفي خلق تكنولوجيا خضراء جديدة. إن الثورة الصناعية الخضراء تولد بالفعل أعدادًا هائلة من الوظائف عالية الجودة وتساعد في دفع النمو ورفع مستوى بلدنا"

 

وتابع: "إن قطاع الأعمال والصناعة - مثل صناعة السيارات - يقومون بحق باستثمارات ضخمة في هذه التقنيات الجديدة إن تلك الاستثمارات هي التي ستنتج مستقبلاً منخفض الكربون - وبتكاليف أقل للعائلات البريطانية من المهم أن نمنح هذه الشركات الثقة في أن الحكومة لا تزال ملتزمة بصافي الصفر ويمكنها رؤية الطريق إلى الأمام"

 

ودعا زاك جولد سميث وزير البيئة السابق من حزب المحافظين الى اجراء انتخابات عامة "الان" بعد ان حذر بدوره من ان سوناك يدمر مصداقية بريطانيا في معالجة تغير المناخ.

 

جاءت التدخلات في الوقت الذي يستعد فيه سوناك للإعلان عن تحول كبير في نهد حزب المحافظين تجاه السياسة الخضراء، قائلا انه يريد تحقيق هدف صافي الانبعاثات صفر بطريقة وصفها بـ"أكثر تناسبا".

 

يأتي ذلك بعد أن كشفت بي بي سي عن إمكانية إجراء تغييرات على ما يصل إلى سبعة التزامات أساسية، بما في ذلك إضعاف خطة التخلص التدريجي من غلايات الغاز اعتبارًا من عام 2035 وتأخير الحظر المفروض على بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل - والذي من المقرر حاليًا أن يدخل حيز التنفيذ في عام 2035.

 

 


بوريس جونسون

اخبار بريطانيا

ريشي سوناك

تغير المناخ

المملكة المتحدة



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