بلومبرج: برلمان سويسرا يقر حظر النقاب بعد عامين من استفتاء مؤيد للخطوة

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن برلمان سويسرا أقر حظرا على ارتداء النقاب، فى الخطوة التى قالت إنها يعتقد أنه يستهدف مرتديات البرقع، وذلك بعد عامين من تأييد 51% من السكان هذا الإجراء فى استفتاء وطنى.

وقالت بلومبرج إنه فى حين أن الحظر سيطبق على كل ما يغطى كامل وجه الشخص، فإن الحملة ركزت بشكل أساسى على غطاء الوجه الدينى، مع اختيار بعض النساء المسلمات ارتداء البرقع.

وأوضحت الوكالة أن القانون الذى طرحه مجموعة مقربة من حزب الشعب المعادى للمهاجرين فى هذا اوقت، يفرض غرامة قدرها 1000 فرانك ، نحو 1116 دولار على أى شخص يرتدى خطاب الوجه فى الاماكن العامة.

وكان مجلس نواب سويسرا قد وافق بالفعل على القانون، ووافق مجلس الشيوخ عليه، أمس الأربعاء بموافقة 151 مقابل رفض 29، على الرغم من تحفظات بعض الوسطيين والخضر.

وكانت الحملة لحظر غطاء الوجه تواجه انتقادات من الجماعات المسلمة خلال الاستفتاء. وقالت إيناس الشيخ المتحدثة باسم حركة الحجاب الأورجوانى، وهى حركة نسائية مسلمة، إن هناك 30 امرأة فقط ترتدى البرقع فى سويسرا، فى حي أشار المركز الإسلامى فى سويسرا إلى أن التصويت عكس مشاعر العداء للمسلمين فى البلاد.

ويعد هذا ثانى إجراء تسريعة فى سويسرا يبدو أن يركز على المسلمين، بعدحظر سويسرا قانون بناء مآذن جديدة للمساجد فى عام 2009 بعد حملة بقيادة الأحزاب اليمينية.