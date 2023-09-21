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اليوم السابع: الرئيس السيسى يوجه بتحقيق تحسن نوعى فى منظومة التقاضى

الخميس، 21 سبتمبر 2023 07:00 م
اليوم السابع: الرئيس السيسى يوجه بتحقيق تحسن نوعى فى منظومة التقاضى عدد اليوم السابع غدا

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تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر  غدا، الجمعة، تفاصيل مهمة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، والتي تمثل أبرزها فى متابعة الرئيس السيسى لاستراتيجية تطوير الهيئة العربية للتصنيع وتوجيههاته بتعميق التصنيع المحلى وكذا تحقيق تحسن نوعى في منظومة التقاضى.
 
 
واقرأ فى العدد الصادر غدا أيضا..
 

الرئيس السيسى يوجه بتحقيق تحسن نوعى فى منظومة التقاضى.. ويتابع استراتيجية تطوير "العربية للتصنيع" ويوجه بتعميق التصنيع المحلى

 

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