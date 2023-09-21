اليوم السابع: الرئيس السيسى يوجه بتحقيق تحسن نوعى فى منظومة التقاضى

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا، الجمعة، تفاصيل مهمة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، والتي تمثل أبرزها فى متابعة الرئيس السيسى لاستراتيجية تطوير الهيئة العربية للتصنيع وتوجيههاته بتعميق التصنيع المحلى وكذا تحقيق تحسن نوعى في منظومة التقاضى.

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