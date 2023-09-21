وقال شولتس - حسبما ذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الخميس - أنه سيتم عقد المؤتمر في 11 يونيو عام 2024 في العاصمة الألمانية (برلين).

وأشارت القناة إلى أن المؤتمر يهدف إلى مساعدة أوكرانيا في الحفاظ على اقتصادها صامدا وأيضا إلى إعادة بناء بنيتها التحتية على المدى الطويل.

يشار إلى أن لندن استضافت في شهر يونيو الماضي آخر مؤتمر من هذا النوع والذي جمع قادة وممثلي أكثر من 60 دولة ومؤسسة مالية من أجل تقديم أموال لإعادة بناء البلاد عقب العملية العسكرية الروسية.