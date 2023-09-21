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الكنيسة تختتم المهرجان الدراسى والفنى للمتزوجين حديثًا بالمعادى

الخميس، 21 سبتمبر 2023 12:52 م
الكنيسة تختتم المهرجان الدراسى والفنى للمتزوجين حديثًا بالمعادى المهرجان الدراسى والفنى للمتزوجين حديثًا بالمعادى
كتب: محمد الأحمدى

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اختتمت إيبارشية المعادى والبساتين ودار السلام، المهرجان الدراسى والفنى للمتزوجين حديثًا، والذى حمل عنوان "فَلاَ تَكُونُ إِلاَّ فَرِحًا"، فى كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بمنطقة زهراء المعادى، بحضور الأنبا دانيال مطران الإيبارشية وسكرتير المجمع المقدس.

وهنأ الأنبا دانيال الفائزين فى مسابقات المهرجان الذى شارك فيه 668 من أبناء الإيبارشية، منهم 270 زوج وزوجة.

وكانت إيبارشية المعادي والبساتين ودار السلام، نظمت مهرجان شباب ثانوي الدراسي، الذي حمل عنوان "فَلاَ تَكُونُ إِلاَّ فَرِحًا"، في كنيسة الصليب المقدس بالمعادى، بحضور نيافة الأنبا دانيال مطران الإيبارشية وسكرتير المجمع المقدس.

وسلّم الأنبا دانيال الجوائز للفائزين الأوائل فى مسابقات المهرجان في الألحان والطقس والعقيدة والكتاب المقدس والأنشطة الرياضية، وشارك في الحفل 180 شابا وشابة من أبناء الإيبارشية.

وكرّم الأنبا دانيال الطلبة والطالبات الأوائل في شهادات الثانوية بمختلف فروعها ووزّع عليهم الهدايا التذكارية.

المهرجان الدراسي والفني للمتزوجين حديثًا بالمعادي
المهرجان الدراسي والفني للمتزوجين حديثًا بالمعادي

 

تكريم المشاركين
تكريم المشاركين

 

جانب من الألعاب
جانب من الألعاب

 

جانب من التكريم
جانب من التكريم

 

جانب من اللقاءات
جانب من اللقاءات

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

المعادى

المهرجان الدراسى والفنى

ايبارشيه المعادى



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