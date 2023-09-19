إيبارشية المعادى والبساتين ودار السلام تنظم مهرجانا لتكريم أوائل الثانوية

كتب: محمد الأحمدى

اختتمت إيبارشية المعادي والبساتين ودار السلام، مهرجان شباب ثانوي الدراسي، الذي حمل عنوان "فَلاَ تَكُونُ إِلاَّ فَرِحًا"، في كنيسة الصليب المقدس بالمعادى، بحضور نيافة الأنبا دانيال مطران الإيبارشية وسكرتير المجمع المقدس.

وسلّم الأنبا دانيال الجوائز للفائزين الأوائل في مسابقات المهرجان في الألحان والطقس والعقيدة والكتاب المقدس والأنشطة الرياضية، وشارك في الحفل 180 شابا وشابة من أبناء الإيبارشية.

وكرّم الأنبا دانيال الطلبة والطالبات الأوائل في شهادات الثانوية بمختلف فروعها ووزّع عليهم الهدايا التذكارية.