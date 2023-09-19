اليوم السابع
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إيبارشية المعادى والبساتين ودار السلام تنظم مهرجانا لتكريم أوائل الثانوية

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 01:57 م
إيبارشية المعادى والبساتين ودار السلام تنظم مهرجانا لتكريم أوائل الثانوية مهرجان لتكريم أوائل الثانوية
كتب: محمد الأحمدى

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اختتمت إيبارشية المعادي والبساتين ودار السلام، مهرجان شباب ثانوي الدراسي، الذي حمل عنوان "فَلاَ تَكُونُ إِلاَّ فَرِحًا"، في كنيسة الصليب المقدس بالمعادى، بحضور نيافة الأنبا دانيال مطران الإيبارشية وسكرتير المجمع المقدس.
 
وسلّم الأنبا دانيال الجوائز للفائزين الأوائل في مسابقات المهرجان في الألحان والطقس والعقيدة والكتاب المقدس والأنشطة الرياضية، وشارك في الحفل 180 شابا وشابة من أبناء الإيبارشية. 
 
وكرّم الأنبا دانيال الطلبة والطالبات الأوائل في شهادات الثانوية بمختلف فروعها ووزّع عليهم الهدايا التذكارية.
 
مهرجان ثانوي الدراسي وتكريم الأوائل بالثانوية (1)
مهرجان ثانوي الدراسي وتكريم الأوائل بالثانوية

مهرجان ثانوي الدراسي وتكريم الأوائل بالثانوية (2)
مهرجان ثانوي الدراسي وتكريم الأوائل بالثانوية

مهرجان ثانوي الدراسي وتكريم الأوائل بالثانوية (3)
مهرجان ثانوي الدراسي وتكريم الأوائل بالثانوية

مهرجان ثانوي الدراسي وتكريم الأوائل بالثانوية (4)
مهرجان ثانوي الدراسي وتكريم الأوائل بالثانوية

مهرجان ثانوي الدراسي وتكريم الأوائل بالثانوية (6)
مهرجان ثانوي الدراسي وتكريم الأوائل بالثانوية

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

الانبا دانيال

ايبارشيه المعادى



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