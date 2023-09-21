القضاء الأمريكي يطالب نجل بايدن بالحضور شخصيا فى جلسة محاكمته

ورفضت المحكمة التماس هانتر بايدن الذي طلب فيه السماح بحضور الجلسة عبر الفيديو.

وقررت المحكمة رفض الالتماس "لعدم توفير معاملة خاصة" لنجل الرئيس، مشيرة إلى أن "على أي متهم أن يحضر الجلسة شخصيا، وسيكون هكذا في هذه الحال أيضا".

وكان قد كتب محامى هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكى جو بايدن فى مستندات رسمية قدمت للمحكمة واطلعت عليها شبكة ايه بى سى، أن موكله سيدفع بالبراءة عندما يتم استدعائه بتهم تتعلق بالأسلحة الفيدرالية وهو مؤشر رسمى على خطط هانتر لمحاربة التهم الموجهة إليه بعد توجيه الاتهام إليه الأسبوع الماضي.

ووجه المستشار الخاص ديفيد فايس الاتهام إلى الابن الوحيد للرئيس الأمريكى جو بايدن يوم الخميس الماضى بتهم الكذب فى استمارة فيدرالية عندما قال أنه كان لا يتعاطى المخدرات فى الوقت الذى اشترى فيه مسدس "كولت" فى أكتوبر 2018.

قدم لويل أوراق المحكمة مساء الثلاثاء سعيا إلى أن يتم المثول الأولى لموكله أمام محكمة فى ولاية ديلاوير عبر تقنية الفيديو بدلا من الحضور شخصيا، من أجل الحد مما أسماه "التأثير المالى على الموارد الحكومية والعبء اللوجستى على منطقة وسط المدينة ويلمنجتون."

وكتب لويل: "سواء كان ذلك شخصيًا أو افتراضيًا... سيدفع السيد هانتر بايدن أيضًا بالبراءة، ولا يوجد سبب يمنعه من نطق هاتين الكلمتين عبر مؤتمر عبر الفيديو".

وفى إشارة إلى أن المثول أمام المحكمة الافتراضية أصبح أمرًا شائعًا خلال جائحة كوفيد-19، قال لويل فى الدعوى أنه "لن يتأثر السيد بايدن ولا الحكومة بالمثول الأولى الذى يتم عبر مؤتمر الفيديو".