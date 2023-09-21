وقال الجيش اللبنانى، فى بيان اليوم الخميس، إنه فى إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعى عبر الحدود البريّة، أحبطت وحدات من الجيش، بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع الحالى عدة محاولات للهجرة غير الشرعية.

وكان الجيش اللبناني، أحبط على مدار الأسابيع الماضية محاولة تسلل آلاف السوريين عبر الحدود البرية في ظاهرة وصفتها الحكومة اللبنانية بالنزوح السوري الجديد إلى لبنان.