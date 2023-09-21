اتحاد الصناعات: استخدام التكنولوجيا الخضراء الصديقة للبيئة في صناعة القهوة

كتبت منال العيسوى

أكد المهندس أحمد كمال عبد المنعم، المدير التنفيذي ل مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات، أن استخدام التكنولوجيات الخضراء الصديقة للبيئة سيسهم وبشكل فعال في خفض التلوث الناتج عن الصناعة، ورفع كفاءة استخدام الموارد والطاقة، الأمر الذى ينعكس إيجاباً في الارتقاء بجودة وتنافسية المنتج المصري إقليميًا ودوليًا، وفتح أسواق تصديرية، حيث تم تنفيذ مشروع استخدام التكنولوجيا الخضراء الحديثة الصديقة للبيئة في صناعة البن، وتحميص حبوب البن الأخضر، باستثمارات تصل الى ثلاثة ملايين جنيه من خلال القرض التمويلي الأخضر، ونجح فى خفض كمية الانبعاثات الكربونية الناتجة بمقدار 17.7 طن سنويا ، كما يعمل على توفير الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي بنسبة لا تقل عن 25%.

وأضاف احمد كمال أن المشروع يعمل أيضا على نقل و توطين التكنولوجيا الحديثة في مجال تطوير العمليات الإنتاجية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد داخل المنشآت الصناعية بهدف الارتقاء، ورفع قدرتها التنافسية، وإدخال أحدث النظم التكنولوجية في العمليات الإنتاجية، وكذلك تطبيق نظم ترشيد الموارد من طاقة وكهرباء ومواد خام، فضلاً عن التوافق مع المتطلبات البيئية في الصناعات المصرية، ويعتبر الاندماج في هذا التحول هو الطريق للتنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن التحول إلى الصناعة الخضراء هو القاطرة للتنمية المستدامة، وتعرف الصناعة الخضراء والمستدامة بأنها تلك الصناعة التي تعمل على تلبية الاحتياجات الإنسانية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية دون الإضرار بالبيئة والموارد الطبيعية، وستؤدى إلى تحسين البيئة متمثلة في الحد من الانبعاثات الكربونية والاحتباس الحراري والمساهمة في القضاء على البطالة؛ نتيجة تقنية التكنولوجيا الخضراء التى من شأنها الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وعدم تلوث البيئة؛ الأمر الذى يُعزز التنمية المستدامة، وتطبيقها في صناعة البن سيعزز من استدامة القهوة صديقة للبيئة، للحصول على كوب قهوة مستدام بتأثير أقل على المناخ.