وزير قطاع الأعمال: خطة عمل لتشجيع الشراكة مع مصنعى الدواء المحليين والأجانب

كتب عبد الحليم سالم

المهندس محمود عصمت: جاري تنفيذ مشروع ضخم في شركات الأدوية التابعة للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد



نتعاون مع القطاع الخاص في قطاعي المضدات الحيوية والأمراض المزمنة.. ونعمل على التوسع فى صناعة الخامات الدوائية

أكد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام ، أن الوزارة لديها خريطة استثمارية وخطة عمل لتشجيع المشروعات المشتركة مع شركات الدواء المحلية والأجنبية لتوطين التكنولوجيا الحديثة.

وأوضح الوزير أن هناك خطة طموحة تقوم على تنفيذها الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية التابعة للوزارة تستهدف تطوير مصانع شركاتها التابعة لتتوافق مع متطلبات ممارسة التصنيع الجيد واشتراطات هيئة الدواء من أجل المنافسة بقوة في الأسواق الخارجية.

وجاء ذلك خلال كلمة المهندس محمود عصمت، في احتفالية شركة "فياترس" للأدوية بمناسبة مرور 60 عاما على تأسيسها.

وأضاف المهندس محمود عصمت أن الوزارة من خلال الشركة القابضة تتعاون مع القطاع الخاص للعمل في صناعة المواد الخام في قطاعيين استراتيجيين هما المضدات الحيوية والأمراض المزمنة، مشيرًا إلى المساعي الجارية للوصول إلى شريك أجنبي للتعاون في قطاع البدائل الحيوية سواء منتجات أو مواد خام، مؤكدا في هذا الصدد أن القطاع الخاص شريك أساسي نرحب به ونعمل معه بأي صيغة أو شكل من اشكال الشركات والتعاون.

وتابع الوزير، في كلمته، أن صناعة الدواء تعد من أهم الصناعات الاستراتيجية لما تسهم به في تحقيق التنمية وزيادة الإنتاج ورفع معدلات النمو الاقتصادي للدول، مشيرًا إلى أنها تأتي ضمن الصناعات الخمس الأولى على مستوى العالم، وزاد من أهميتها ما يشهده العالم من أزمات صحية كان آخرها تفشي وباء كورونا.

واستطرد قائلًا إن مصر مثل العديد من الدول تعيد النظر في تعاملها مع الصناعات الدوائية بزيادة الاستثمار فيها لتحقيق الأمن الدوائي والصحي، ويأتي ذلك اتساقا مع التوجه العام ووثيقة سياسة ملكية الدولة بزيادة التعاون والشراكة وفتح المجال امام القطاع الخاص للاستفادة من قدراته وإمكانياته الإدارية والتمويلية والتكنولوجية الحديثة.