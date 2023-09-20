منذ نهاية القرن الثالث الميلادى.. قصة أقدم أديرة العالم فى البحر الأحمر

كتب: محمد الأحمدى

تذخر الكنيسة الأرثوذكسية بالعديد من الأديرة الأثرية، حيث أنشئت فى القرون الأولى بعد الميلاد، وتحتل مكانة كبيرة فى مصر والعالم، ويعتبر الدير الأثرى هو الذى مرَّ على إنشائه فترة طويلة.

وفى قلب الصحراء الشرقية، وعلى سفح جبل الجلالة، يتواجد أحد أهم المعالم الأثرية والروحانية فى البحر الأحمر، دير الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس برأس غارب والزعفرانة يعتبر هذان الديران أقدم ديرين في العالم، حيث تم بناؤهما في العصر البيزنطي وتم توسيعهما عدة مرات على مر العصور.

يعتبر دير الأنبا أنطونيوس أقدم دير فى العالم، حيث تجمع الرهبان حـول القديس أنطونيوس وكانوا يعيشون فى مغائر نحتوها لأنفسهم فى الجبل، وصارت المغارة هـى الحجرة أو الوحدة التى يعيش فيها الراهب فى عزلة تامة عن العالم وهذا ما يعرف بالقلاية، وحينما صار الجبل ممتلئا بالمغائر (القلالى) أطلق علىه جبل القلالى أو جبل القلالة، والذى صار يعرف الآن بجبل الجلالة أو جبل الجلالى، ولم يكن هناك فى ذلك الوقت ما يجمع الرهبان فى مكان واحد مغلق.

وفى عام 2003م قام الدير بعمل ترميم كامل وشامل وأيضًـا بعـض الحفريات، تم التوصل إلـى بعض الاكتشافات الهامة لحياة الرهبان فـى ذلك الزمان، وكيف بدأت أول نبتة ديرية فى هذا المكان وهو ما يمثل بداية نشأة دير القديس أنطونيوس فى نهاية القرن الثالث الميلادى و بداية القرن الرابع الميلادى، حيث تم اكتشاف وادى يبلغ طوله ما يقرب من 150 مترًا وعرضه 25مترًا وعمقه 2،5 مترًا.

أسوار الدير.

يعتبر دير الأنبا أنطونيوس الأثرى من أجمل الأديرة القبطية وأكملها، حيث يوجد بالدير كل مستلزمات الحياة الرهبانية التى كان يستعملها الرهبان فى الماضى وعلى سبيل المثال: عين الماء – طاحونة الغلال – طاحونة ومعصرة الزيتون – فرن القربان.

مدخل الدير (الساقية): هو المدخل الرئيسى للدير والذى كان يستعمل لدخول وخروج الأشخاص والاحتياجات من والى الدير، وهذ ما يسمى بالساقية، وتسمى بالساقية لأن نظام المدخل عبارة عن بكرة إسطوانية تدور حول نفسها، وعند دوران البكرة يمكن أن تسحب أو تدلى الحبل السميك المتصل بها.

-المكتبة الأثرية – الطافوس – صالة عرض التراث – قصر الآباء الأساقفة – قلالى الرهبان – بيت الخلوة للشباب

الأسوار الحديثة للدير وما بداخلها – بيت الخلوة للشباب – الطاقة الشمسية:

ويعتبر دير الأنبا أنطونيوس رائدا فى مجال استخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة

ويقع دير الأنبا بولا، جنوب منطقة الزعفرانة بقرابة 25 كيلو، ويعد من أهم المعالم الأثرية بالبحر الأحمر، وأقدم الأديرة في العالم .. تعرف على دير الأنبا بولا في المعلومات الأتية:

و شيد دير الأنبا بولا وزير الانبا انطونيوس، وهما اقدم ديرين في العالم شيدوا في العصر البيزنطي وتم توسعتهما عدة مرات.

ويقع دير الانبا (بولا) جنوب شرق دير الانبا "انطونيوس"، ويبدأ طريق الدير بعد مسافة خمسة وعشرون كم من الزعفرانة جنوبا متفرعا من الطريق الرئيسى بامتداد 12 كيلو متر غربا داخل الصحراء الشرقية.

وشيد دير الانبا بولا على هضبة مرتفعة فى الموضع الذى عبر منه بني اسرائيل الى البحر الأحمر عند خروجهم من مصر الى سيناء.

وتأسس دير الأنبا بولا الواقع شمال محافظة البحر الأحمر، فى القرن الرابع الميلادى بواسطة تلاميذ الأنبا انطونيوس.