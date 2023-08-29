اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 03:36 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على تاريخ مؤسسة مارمرقس لدراسات التاريخ القبطى فى الكنيسة الأرثوذكسية

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 02:00 ص
تعرف على تاريخ مؤسسة مارمرقس لدراسات التاريخ القبطى فى الكنيسة الأرثوذكسية مؤسسة مارمرقس
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعتبر مؤسسة مارمرقس لدراسات التاريخ القبطى، إحدى المؤسسات التعليمية الهامة في الكنيسة الأرثوذكسية، حيث أسسها الدكتور فوزي إسطفانوس والدكتور جودت جبرة عام" 1998م.

وحظيت المؤسسة برعاية قداسة البابا شنودة الثالث، ثم رعاية ورئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى.

وتهدف المؤسسة لدراسة وتجميع ونشر وتوثيق التراث القبطي، ومساعدة الباحثين في مجال الدراسات القبطية سواء في مجال الآثار، أو التاريخ، أو اللغة، أو العمارة، أو تاريخ الفن.

وخلال مسيرة المؤسسة لأكثر من عشرين عامًا، ساهمت بالعديد من الإصدارات المحلية والعالمية باللغتين العربية والإنجليزية، من تأليف وإعادة طبع وترجمة لحوالي 25 كتابًا.

وعلى صعيد المؤتمرات العلمية عقدت المؤسسة ثلاثة عشر مؤتمرًا؛ 9 مؤتمرات دولية و3 مؤتمرات محلية، كما نظمت "المؤتمر الدولي للقبطيات" عام 2008م، وتم نشر جميع هذة المؤتمرات.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

مؤسسه مارمرقص

التاريخ القبطى

تاريخ الكنيسه



الموضوعات المتعلقة

الكنيسة الأرثوذكسية تبدأ صوم العذراء مريم 7 أغسطس

الخميس، 27 يوليو 2023 02:30 ص

أبرز طقوس الموالد القبطية فى الكنيسة الأرثوذكسية.. وإلى متى ترجع جذورها؟

الأربعاء، 26 يوليو 2023 04:00 ص

خدمة الرعاية الاجتماعية فى الكنيسة الأرثوذكسية.. بداية الخدمة 2013 فى القطاعات الرعوية حتى وصولها لجميع الإيبارشيات.. تقديم مساعدات فى مصروفات المدارس وخدمات طبية واجتماعية للأسر الفقيرة بعد بحث حالاتهم بسرية

الأحد، 23 يوليو 2023 08:00 ص

تعرف على مهام لجنة شئون الإيبارشيات بالمجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية

الخميس، 13 يوليو 2023 05:00 ص

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى ميلاد البابا الراحل شنودة الثالث الـ100.. إصابة والدته بالحمى ووفاتها أنسى أهله تسجيل اسمه بالسجل.. وشقيقه يسجله بمدرسة أهلية.. وتولى أول أسقف للتعليم المسيحى قبل كرسى البطريرك

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 02:00 م

رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل وفد الكنيسة الأرثوذكسية للتهنئة بعيد الأضحى

الإثنين، 26 يونيو 2023 08:35 م

وفد الكنيسة الأرثوذكسية يقدم التهنئة لمحافظ أسوان بمناسبة حلول عيد الأضحى

الإثنين، 26 يونيو 2023 04:59 م

محافظ القاهرة يستقبل وفد الكنيسة الأرثوذكسية للتهنئة بالعيد

الإثنين، 26 يونيو 2023 12:54 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة